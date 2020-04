Emmanuel Adebayor refuse de faire un don contre le Codiv-19: “Je fais ce que je veux”

Emmanuel Adebayor,Joueur togolais

Critiqué pour son manque d’implication dans la lutte contre le Covid-19, Emmanuel Adebayor a répondu à ses détracteurs. Et il ne mâche pas ses mots...

L’international togolais, passé aussi par le Real Madrid, avait rejoint en février le Club Olimpia, basé à Asuncion et champion du Paraguay en titre. Face aux mesures de confinement prises par le gouvernement local, Adebayor avait pris “la décision de retourner dans son pays, au Bénin, où il a dû passer quatorze jours en quarantaine dans un hôtel à Cotonou.

À rebours des grandes stars africaines, comme Samuel Eto’o ou Didider Drogba, l’ex- capitaine des Éperviers a lui décidé de ne pas faire de don. Malgré les critiques pour son manque de solidarité, l’attaquant africain n’a pas l’intention de changer d’avis.





“Pour ceux qui disent que je ne fais pas de dons, laissez-moi être très clair, je ne fais pas de dons. C’est très simple”, assène-t-il, imperturbable. “Je fais ce que je veux, je mange ce que je veux et c’est le plus important. Après, il y aura des gens qui me critiqueront pour le fait que je n’ai pas fait de fondation à Lomé”.