Entretien-Mohamed Ndoye, lauréat du prix de meilleur animateur digital : “C’est la passion qui m’anime”

Ahmed Ndoye alias Ahmethanna, meilleur animateur

Pour honorer les leaders du pays dans différents domaines, Afrocom, à travers Wurus Entreprenariat, a décerné le prix du Meilleur animateur du digital à Mohamed Ndoye, animateur-présentateur à Seneweb. Le jeune leader évoque cette distinction et parle de sa passion pour le métier.





Wurus Entreprenariat vous a honoré, en vous sacrant meilleur présentateur dans le domaine du digital. Comment appréciez-vous ce sacre ?





Je suis d’abord ému, bien que ce ne soit pas la première fois qu’on me décerne ce prix. Mais cette fois-ci, c'est exceptionnel. Ils voulaient, depuis longtemps, me décerner ce prix et me proposaient de participer à des concours que j'ai déclinés. Le métier d’animateur, c’est un travail comme tous les autres corps de métier. Je fais mon boulot par amour. Je ne suis pas dans les logiques de concours, je ne le fais pas pour concurrencer quiconque.





Mais cette fois, quand Afrocom, par le biais de M. Faye, m’a contacté pour me faire part de cette nomination, j’ai accepté cet honneur. Donc, c’est une fierté pour moi.





D’après vous, qu’est-ce qui a pesé sur la balance ?





C’est grâce à Seneweb ! Car cette équipe m’a donné l’opportunité et l’appui logistique, pour faire convenablement mon travail. Cette nomination récompense l’ensemble de cette équipe dynamique. Ils ont mis les moyens, ils ont beaucoup investi sur tous les plans, particulièrement au niveau de la vidéo. Tous les Sénégalais reconnaissent ce travail remarquable. Ce n’est pas la première fois qu'on nous décerne un prix de ce genre. Les Zeyna, Bamba et Awa Faye ont aussi été récompensés. Donc, c’est le fruit du travail, de l'engagement et de la détermination que toute l’équipe apporte.





Cette distinction est-elle basée sur des critères de vote ?





Non, c'est la décision du jury. Ils m'ont sélectionné parmi les jeunes pour me décerner ce trophée. Pour Afrocom, je suis le meilleur présentateur en digital. Et je répète que je n’ai pas cet esprit de concurrence dans ce milieu. Tout ce que j’incarne, c’est le professionnalisme. Je fais tout pour mener à bien mon travail, car c’est la passion qui m’anime. C’est juste un choix qu’ils ont porté sur ma modeste personne.





Jeune animateur, passionné de ce métier, quels sont vos modèles dans ce milieu ? Et comment définiriez-vous votre style ?





Beaucoup, dans ce milieu, demeurent mes modèles, comme Eva Mbaye, car c’était mon amie ; on était ensemble. Ainsi que les Pape Cheikh Diallo, Rama Soumaré, Nancy Eva, Niatam Ba. C’est grâce à ces personnalités que j’ai eu l’amour de ce métier.





Mais mes idoles ont toujours été El hadji Assane Guèye de la Rfm, Abdoulaye Diaw, bien qu’ils soient des journalistes. C'est à travers eux que je me vois. Cela n’a rien à voir avec mon métier d’animateur. Leur constance et leur cohérence dans leur métier m’ont servi de boussole.





Dans le cadre de mon métier d’animation, je favorise plus l’humour, car à travers l’humour que je dis la vérité, que je sensibilise, conseille et véhicule un message. Et le naturel aussi est mon fort. C’est ma marque de fabrique, aussi bien au bureau qu'à la maison.





En tant que jeune présentateur, quel message adressez-vous aux autres jeunes amoureux de ce métier ?