Éric Zemmour accusé d’agression sexuelle par une élue française

Eric Zemmour , accusé d

Une élue d’Aix-en-Provence, Gaëlle Lenfant, accuse Éric Zemmour d’agression sexuelle dans un long message publié sur son compte Facebook ce samedi 24 avril. Selon l’élue, le polémiste l’aurait embrassée de force lors des Universités d’été du PS entre 2004 et 2006.





Gaëlle Lenfant s’est décidée à prendre la parole en découvrant à Aix-en-Provence une banderole en soutien à une possible candidature d’Éric Zemmour à l'élection présidentielle de 2022. Une affiche retirée depuis.

Dans son message, l’élue explique avoir rencontré le polémiste, qui était à l’époque journaliste politique au Figaro, lors d’une université d’été du Parti socialiste à La Rochelle. Ce dernier l’aurait embrassée de force alors qu’elle avait pris part à “un atelier animé par Jean-Luc Mélenchon (qui était alors au PS et avait fondé le courant auquel je participais)”.





“Je m’assois, et environ une demi-heure plus tard, Zemmour arrive. S’assoit sur la chaise devant moi. Me reconnait, me dit bonjour et me demande ce qu’il a raté. Je lui résume l’intervention. L’atelier se termine, je me lève, il se lève aussi. M’attrape par le cou. Me dit ‘cette robe te va très bien tu sais?’. Et m’embrasse. De force”.





“Je me suis trouvée tellement sidérée que je n’ai rien pu faire d’autre que le repousser et m’enfuir en courant. Trembler. Pleurer. Me demander ce que j’avais bien pu faire”, raconte Gaëlle Lenfant.





“Affaire politique”

Selon l’entourage d’Éric Zemmour, qui a été contacté par franceinfo, le polémiste n’a “aucun souvenir de cette scène”. Ses proches estiment qu’il ne s’agit “pas [d’une] affaire judiciaire, mais [d’une] affaire politique qui sort au moment où chacun sait qu’il y a des velléités autour de lui”, alors que son nom est avancé pour une candidature à la présidentielle 2022.