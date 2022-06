États-Unis : Le rappeur Trouble tué par balle

Le monde du rap américain est en deuil. Le rappeur Trouble a été tué par balle dans la nuit de samedi à dimanche, près d’Atlanta. Selon la police de Rockdale, le rappeur de 34 ans rendait visite à une femme à Conyers, en périphérie d’Atlanta, lorsqu’un individu a ouvert le feu.



La police de Rockdale a confirmé, par la voix de sa porte-parole Jedidia Canty, qu’un suspect avait été arrêté. Ce dernier était en conflit avec la personne en compagnie de Trouble, mais ne connaissait pas le rappeur.



Mariel Semonte Orr de son vrai nom était un rappeur d’Atlanta, où il est né. Il avait débuté sa carrière en 2011 et avait notamment collaboré avec Drake, The Weeknd ou encore Gucci Mane. « C’était une véritable voix pour sa ville, et un modèle pour la communauté qu’il représentait avec fierté », lui a rendu hommage Defjam, l’un de ses labels.



La disparition du rappeur n’est pas une première aux Etats-Unis, où plusieurs rappeurs ont été assassinés ces dernières années. En novembre, le rappeur de Memphis Young Dolph avait été assassiné par balles, alors qu’en 2020, l’icône Pop Smoke avait été tuée à Los Angeles lors d’une fusillade. Le rappeur XXXTentacion avait lui été tué par balles à Miami en 2018.