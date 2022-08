Gabrielle Kane : «J’ai été débauchée par la société Afri Capital, parce que le dossier Adji Sarr Sonko la dérange»

Gabrielle Kane est victime de débauchage dans une société où elle gérait la communication. Pour motif, dit-elle, l’affaire opposant Adji Sarr à Sonko est passée par là.



«J’ai été débauchée par la société Afri Capital dont je suis toujours la directrice de la communication. Elle me propose une certaine somme pour partir, parce que le dossier Adji Sarr-Sonko la dérange», a révélé Gabrielle Kane dans un entretien exclusif accordé à «Source A».



Elle explique : «Je n’ai pas à subir une pression, pour partir à l’amiable. Je leur ai demandé de me licencier, si j’ai commis une faute professionnelle, et de me le notifier. Chose qu’ils n’ont pas toujours faite.»