George Clooney a offert un million de dollars à quatorze de ses amis

George Clooney offre des millions à ses amis

Quand on aime, on ne compte pas. Voilà la devise de George Clooney. Au cours d'une interview pour l’édition américaine du magazine GQ le 17 novembre dernier, l’acteur a confirmé une rumeur qui circulait depuis plusieurs années: oui, il a bel et bien donné un million de dollars à quatorze de ses amis.

“Ce que je possède, ce sont ces gars qui, sur une période de 35 ans, m’ont aidé d’une manière ou d’une autre à l’obtenir. J’ai dormi sur leur canapé quand j’étais fauché”, raconte George Clooney aux journalistes de GQ. “Ils m’ont prêté de l’argent lorsque j’étais au plus bas. Ils m’ont aidé au fil des ans. Vous savez, sans eux, je n’aurais rien de tout ça.”





L’acteur a d’abord pensé à les mettre sur son testament. “Nous étions tous très proches donc j’ai simplement pensé que si j’étais renversé par un bus, ils seraient tous dans le testament. Mais pourquoi attendre d’être renversé par un bus?” L’homme a finalement décidé de les remercier de son vivant en offrant à chacun la coquette somme d'un million de dollars. Il a invité ses amis un jour et leur a remis l’argent contenu dans des sacs.





Sa femme et ses enfants

Au cours de la discussion, George Clooney a également fait quelques confidences au sujet de son épouse, Amal Clooney. Les deux amoureux se sont mariés en 2014. “Je pensais que je n’allais jamais me marier ni avoir des enfants. Je pensais que j’allais juste travailler, profiter avec mes amis, et que la vie serait belle ainsi”, confie l’acteur. Lorsqu’il a fait la connaissance d’Amal, il a réalisé que sa vie était “incomplète” avant cette rencontre. “Je n’avais jamais été dans une position où la vie de quelqu’un d’autre était infiniment plus importante que la mienne. Et puis deux individus de plus sont arrivés (Ella et Alexander, les jumeaux du couple, n.d.l.r.).” Un ami en or, un mari aimant et un bon père de famille, what else?