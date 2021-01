Halima Aden, top model :

Le photoshoot n'est pas la seule chose qui enthousiasme Halima. Elle vient de terminer la production exécutive d'un film inspiré par l'histoire vraie d'un réfugié fuyant la guerre et la violence en Afghanistan. I Am You doit sortir sur Apple TV en mars.



"Nous attendons avec impatience de voir si nous avons été nominés pour un Oscar", dit-elle.



Quitter l'Unicef ne signifie pas qu'Halima a renoncé à faire du travail caritatif.



"Je ne vais pas arrêter de faire du bénévolat", dit-elle. "Je ne pense pas que le monde ait besoin de moi en tant que modèle ou célébrité, il a besoin de moi en tant que Halima de Kakuma - quelqu'un qui comprend la vraie valeur d'un centime et la vraie valeur de la communauté".



Mais d'abord, elle va faire une pause.



"Vous savez, je n'ai jamais pris de vraies vacances. Je mets ma santé mentale et ma famille au premier plan. Je m'épanouis, je ne me contente pas de survivre. Je me fais examiner, j'ai du temps pour ma thérapie." Le photoshoot n'est pas la seule chose qui enthousiasme Halima. Elle vient de terminer la production exécutive d'un film inspiré par l'histoire vraie d'un réfugié fuyant la guerre et la violence en Afghanistan. I Am You doit sortir sur Apple TV en mars."Nous attendons avec impatience de voir si nous avons été nominés pour un Oscar", dit-elle.Quitter l'Unicef ne signifie pas qu'Halima a renoncé à faire du travail caritatif."Je ne vais pas arrêter de faire du bénévolat", dit-elle. "Je ne pense pas que le monde ait besoin de moi en tant que modèle ou célébrité, il a besoin de moi en tant que Halima de Kakuma - quelqu'un qui comprend la vraie valeur d'un centime et la vraie valeur de la communauté".Mais d'abord, elle va faire une pause."Vous savez, je n'ai jamais pris de vraies vacances. Je mets ma santé mentale et ma famille au premier plan. Je m'épanouis, je ne me contente pas de survivre. Je me fais examiner, j'ai du temps pour ma thérapie."

"Je n'avais aucune excitation car je ne me voyais pas. Savez-vous à quel point cela peut être mentalement dommageable pour quelqu'un ? Quand je suis censée me sentir heureuse et reconnaissant et que je suis censé m'identifier, parce que c'est moi, c'est ma propre image, mais j'étais si loin."Ma carrière était apparemment au top, mais je n'étais pas mentalement heureuse."Et il y avait ces autres problèmes - sa règle du hijab qui s'étirait jusqu'au point de rupture, et la façon dont les autres mannequins portant le hijab étaient traités.La pandémie de coronavirus a tout mis en perspective. Le Covid-19 ayant mis fin aux séances de photos de mode et aux défilés, elle est rentrée chez elle à St Cloud pour passer du temps avec sa mère, dont elle reste incroyablement proche."J'étais anxieuse à l'idée de 2021 car j'aimais rester à la maison avec ma famille et revoir des amis", dit-elle.Tout cela explique pourquoi, en novembre, elle a décidé d'abandonner à la fois le mannequinat et son rôle au sein de l'Unicef."Je suis reconnaissante de cette nouvelle chance que m'a donnée Covid. Nous réfléchissons tous à notre parcours professionnel et nous nous demandons si cela m'apporte un vrai bonheur, si cela m'apporte de la joie", dit-elle.Les prières de sa mère ont enfin été exaucées. Elle était si heureuse qu'elle a même accepté de faire une séance photo avec sa fille, juste pour s'amuser."Quand j'étais mannequin, ma mère refusait toutes les séances photos, elle ne voulait même pas faire de campagnes mère-fille. Je voulais lui donner une chance de me voir dans ma zone de créativité", dit Halima avec enthousiasme."Elle est vraiment mon inspiration numéro un et je suis si reconnaissante que Dieu m'ait choisie pour être sa fille. C'est vraiment une femme remarquable et résistante".