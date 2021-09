Hapsatou Sy au sujet d’Eric Zemmour : "Je sors de 6 mois de maladie"

Hapsatou Sy ne s'est toujours pas remise de son altercation de 2018 avec Eric Zemmour. Et le livre que ce dernier vient de publier n'a fait qu'attiser la colère de la chroniqueuse. Pour la première fois depuis son départ de Canal plus, l'épouse de Vincent Cerutti est revenue sur sa maladie.





Depuis son accrochage, il y a trois ans, dans "Salut les terriens", la chroniqueuse souffre toujours de son passage sur le plateau de C8. Elle vit un long cauchemar après que Zemmour a dénigré son prénom, ses origines.





Depuis sa démission de Canal plus, la chroniqueuse, pour la première fois, parle de sa maladie sans entrer dans les détails: "Je sors de 6 mois de maladie, touchée par ce mal que je pensais puant mais indolore" poste-t-elle dans sa story instagram, ce mercredi 15 septembre.





Rebaptisée Corinne par le polémiste, elle dénonce: "Eric Zemmour continue de me harceler". Dans son dernier livre "La France n'a pas dit son dernier mot", Zemmour persiste en citant le nom de la chroniqueuse pour appuyer ce qui pourrait être une promesse de campagne si Zemmour se présente à la présidentielle: "pour s'intégrer dans la société française, il faut avoir un prénom français et donc interdire les prénoms à consonance étrangère". Pour Hapsatou Sy, c'est une attaque "à mon identité, à mon nom mais également à mon parcours et mon histoire".