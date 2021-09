Harry Potter existe vraiment, il vit en Angleterre

Harry Potter existe bien en Angleterre

Harry Potter, un homme de 33 ans originaire de Waterlooville, vend sa première édition rare de “Harry Potter et la pierre philosophale”. L’homme avait huit ans lorsque JK Rowling a publié le premier livre de sa série à succès. Son père en a immédiatement acheté un exemplaire, choqué par la coïncidence que son fils porte exactement le même nom que le sorcier le plus célèbre du monde.

S’adressant à Hampshire Live, la sœur de Harry, Katie, a déclaré : “Papa avait entendu le nom de Harry Potter mentionné sur Radio 2 et, lorsqu’il a réalisé qu’il s’agissait d’un livre pour enfants primé et non de son fils de huit ans, il s’est rendu directement à la librairie Bay Tree de Waterlooville et a acheté un exemplaire”.





Harry Potter a déclaré : “Les gens ne me croient pas ! Quand j’étais jeune footballeur, un arbitre a menacé de me donner un carton rouge parce que j’avais dit que mon nom était Harry Potter”. Harry, aujourd’hui père de trois enfants, affirme que sa femme Phillippa ne l’a pas cru non plus lorsqu’elle a entendu son nom pour la première fois lors: “Les gens pensent que c’est une blague. J’ai dû supporter beaucoup de commentaires au fil des ans, mais on s’y habitue.”





Édition rare

La collection de livres de la famille Potter s’est agrandie à chaque nouvelle parution de la série. Cependant, la version reliée du premier roman de JK Rowling que le père de Harry a achetée pour ses enfants en 1997 est désormais considérée comme extrêmement rare. Cette édition présente un certain nombre de caractéristiques qui la distinguent des autres, notamment le doublement de “1 wall” à la page 53 et un numéro d’édition qui devrait être “10 9 8 7 6 5 4 3 2 1". Cette version n’a été éditée qu’à 500 exemplaires, dont 300 ont été donnés à des bibliothèques et des écoles.





Malheureusement, le père de Harry et Katie est décédé depuis, ce qui a incité le couple à vendre leur exemplaire en édition limitée afin de récolter des fonds pour transporter ses cendres en Afrique. Harry explique : “Nous pensons que c’est le moment d’utiliser cet argent pour aider nos familles et faire quelque chose que notre père voulait.” L’un des textes de la première édition a été vendu aux enchères chez Hansons en octobre 2020 pour un total de 75.000 £ (87.400€). L’exemplaire de Potter sera vendu dans la même maison de vente aux enchères le 7 octobre avec un prix indicatif compris entre 20.000 et 30.000 £ (environ 23.300 et 34.960 €).