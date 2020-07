Hélène Segara reconnaissante envers Angèle: “Ses déclarations ont redoré mon image”

Helene Ségara, Chanteuse

Après plusieurs années d’absence sur la scène musicale, Hélène Ségara est de retour avec un nouveau single, “Plus que jamais”, et un nouvel album à venir, “Karma”, qu’elle a autoproduit suite au refus des maisons de disques de l’aider dans son projet. Dans une interview accordée à Télé 7 jours, la chanteuse a partagé sa colère face à l’industrie musicale.

“J’étais fébrile avant cette sortie. Les maisons de disques me demandaient sans cesse des albums de reprises (...) Certains ont refusé mon prochain album “Karma” car il est beaucoup plus mystique que les précédents. Et comme je n’ai pas envie que l’on me bride après 25 ans de carrière, j’ai pris la décision de le produire moi-même”, a confié Hélène Ségara.

“Le succès est fait de hauts et de bas, je me suis battue pour revenir dans un paysage musical où la variété a beaucoup de mal à survivre. J’évolue dans un métier où les femmes ont une date de péremption”, a-t-elle encore regretté.





Heureusement, elle a pu compter sur le soutien d’autres artistes, comme Angèle, qui évoque régulièrement son admiration pour la chanteuse dans les médias et sur les réseaux sociaux. “Les déclarations d’Angèle ou le soutien de certains rappeurs ont redoré mon image”.