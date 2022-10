Iker Casillas dément les rumeurs d'une relation avec Shakira: “Allez vous faire voir”

Iker Casillas dément les rumeurs d'une relation avec Shakira

Iker Casillas en couple avec Shakira? C’est la rumeur lancée par la presse espagnole ce vendredi. L’ex-coéquipier en sélection espagnole de Piqué, ex-compagnon de la chanteuse colombienne, a rapidement démenti sur les réseaux sociaux. “Allez vous faire voir”, a-t-il écrit dans une storie Instagram.





Pendant quelques heures ce vendredi, la presse espagnole s’est enflammée autour d'une possible relation amoureuse entre Casillas et Shakira. La raison? L’ex-gardien du Real Madrid a commencé à suivre l’artiste sur Instagram juste après l’annonce du divorce de la chanteuse colombienne avec Piqué. De son côté, le portier aux 167 sélections en équipe d’Espagne n’a que récemment divorcé de la journaliste sportive espagnole Sara Carbonero, avec qui il était marié depuis 2016 et avait deux enfants, Martin et Lucas.





Dans une série de stories sur Instagram, l’actuel conseiller du président du Real Madrid, Florentino Pérez, a démenti fermement les rumeurs. Après avoir publié plusieurs captures d’écran d’articles annonçant sa relation avec la chanteuse colombienne, Casillas a écrit “Tocate las narices... Tocate las narices...”, une expression espagnole que l’on peut traduire par “Allez vous faire voir”.

Séparation

Après une relation de 12 ans, la star colombienne Shakira et le footballeur espagnol Gerard Piqué ont annoncé leur séparation dans un communiqué commun, le 4 juin dernier. “Nous avons le regret de confirmer que nous sommes en cours de séparation”, a déclaré le couple dans le message transmis par les avocats de la chanteuse.