Injures publiques : Ndella Madior Diouf annonce une plainte contre Adamo

Lors de son invitation à une émission sur la Dtv, Ndella Madior Diouf avait profité de l’antenne pour donner quelques conseils à l'insulteur public, Adamo, pour que ce dernier change de comportement. Malheureusement pour elle, ses conseils sont tombés dans l'oreille d'un sourd car c'est par des insultes que Adamo a répliqué à l'interpellation de la dame.





"Je vais porter plainte pour injures publiques à la cybercriminalité et je te promets que tu ne mettras plus jamais les pieds au Sénégal. Dès que j'en aurai fini avec toi, tu n'insulteras plus jamais de ta vie", prévient Ndella Madior, très irritée.