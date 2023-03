Instagram : Khaby Lame a perdu des milliers d’abonnés, ces 30 derniers jours

Khaby Lame n’est pas seulement célèbre sur Tik Tok. L’Italien d’origine sénégalaise est aussi très suivi sur Instagram. Ces 30 derniers jours, Khaby Lame a malheureusement perdu beaucoup d’abonnés.





En effet, selon « le Journal de Montréal », plus de 492 000 followers ont arrêté de suivre le compte Instagram de l’Italien. Il est toujours suivi par 79,3 millions de personnes Si, pour d’autres célébrités, ce sont les scandales et les disputes qui sont à l’origine des pertes d’abonnés, pour Khaby Lame, il est difficile d’expliquer pourquoi des milliers de personnes se sont désabonnées. C’est du moins ce qu’indique le média canadien.