Jean-Marie Bigard prend la défense de la police et tacle sévèrement Omar Sy et Camélia Jordana

Omar Sy acteur Français

Sur son compte Twitter, Jean-Marie Bigard a tenu à prendre la défense des forces de l’ordre face aux récentes accusations de violences policières. Par la même occasion, l’humoriste n’a pas hésité à tacler le comédien Omar Sy et la chanteuse Camélia Jordana.

Hier soir, Jean-Marie Bigard annonçait sur les ondes de RMC Sport qu’il pourrait se présenter aux prochaines élections présidentielles françaises. D’ailleurs, l’humoriste n’a pas attendu de partir en campagne pour s’exprimer sur des sujets forts de l’actualité. Dans une vidéo publiée sur Twitter, Jean-Marie Bigard apporte son soutien aux forces de police françaises dans le contexte des manifestations contre les violences policières.





“Je suis un petit peu en colère parce qu’il y a des amis ou des mecs du business comme Omar Sy et Camélia Jordana, ils se retrouvent en tête de cortèges pour énerver tous les Français à cause de la police française qui serait violente et raciste. Et moi, je dis non. Il y a des connards partout, dans tous les corps de métier”, lance l’humoriste.





“C’est nos flics qui se font tabasser”

“Je les admire beaucoup pour ça (les policiers, n.d.l.r.), parce qu’on crache sur leurs bagnoles. Parfois, on les tabasse et parfois, on les tue. Moi je dis oui aux États-Unis, allez-y. J’irais le premier, en tête de gondole pour dire: ‘vous êtes des gros porcs dégueulasses’. Il a tué un mec en l’étouffant, c’est ignoble et inacceptable. Je suis d’accord. Aux États-Unis, mais pas en France”, ajoute Jean-Marie Bigard.





Jean-Marie Bigard revient ensuite sur le rôle de la police en France. “Chez nous, c’est nos flics qui se font tabasser. Le boulot qu’ils ont eu avec les casseurs des Gilets Jaunes, ils ont défendu les lois de la République et je les salue et les soutiens. Je trouve que les collègues que j’ai cités ne sont pas à leur place quand ils viennent essayer d’énerver le peuple français contre sa propre police qui est pour moi à 98% exemplaire, même s’il y a des dérapages comme partout. Soyons gentils les uns avec les autres”, a-t-il déclaré.