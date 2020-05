Jennifer Aniston porte toujours la bague de fiançailles de Brad Pitt

Jennifer Aniston porte la bague de fiançailles de Brad Pitt

Comme l’ont remarqué des médias américains attentifs, Jennifer Aniston porte toujours la bague de fiançailles qui lui a été offerte par Brad Pitt en 1999. Selon le site américain The Cheat Sheet, Jennifer Aniston portait la bague de fiançailles que Brad Pitt lui a offert il y a plus de 20 ans lors de la cérémonie des Screen Actors Guild Awards, qui a eu lieu à Los Angeles en janvier dernier.





Ce soir-là, les deux stars avaient d’ailleurs été photographiées ensemble en coulisses. Pour créer cette bague unique, qu’il a payée 500.000 dollars (environ 462.000 euros), Brad Pitt avait travaillé en collaboration avec Silvia Damiani, la vice-présidente de la célèbre maison de joaillerie et d’horlogerie du même nom. Le design du bijou serait basé sur une paire de boucles d’oreilles que l’acteur avait offerte à Jennifer Aniston peu de temps auparavant.





Les deux stars se sont mariées en juillet 2000 et ont vécu une idylle de cinq ans. En 2005, ils ont annoncé leur divorce qui a choqué de nombreux fans. Quelques mois plus tard, Brad Pitt s’est mis en couple avec Angelina Jolie, qu’il avait rencontrée sur le tournage du film “Mr et Mrs Smith”. Ils ont fini par se séparer en 2016.