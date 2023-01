Jeremy Renner dans un état critique après un accident lors d’un déneigement

La situation de l’acteur américain est stable mais son état inspire de l’inquiétude. Il a été accidenté alors qu’il déneigeait sa propriété du Nevada.



Son état est « stable » mais reste donc « critique ». L’acteur américain Jeremy Renner est hospitalisé depuis qu’il a été gravement blessé dimanche 1er janvier dans sa propriété du Nevada.



Selon plusieurs médias américains, la star de la saga Avengers a été blessée alors qu’il déneigeait chez lui quelques jours après le « blizzard du siècle » qui a touché les États-Unis. Sa famille est à ses côtés et il reçoit d’excellents soins, a précisé un porte-parole de la star au site Deadline.

Un peu plus tard dans la journée, le site TMZ a affirmé que l’acteur de 51 ans a perdu une grosse quantité de sang après avoir été heurté à la jambe par un chasse-neige.

Le journal local the Reno Gazette-Journal rappelle que Jeremy Renner a une propriété près du Mont-Rose à une quarantaine de kilomètres de Reno, dans le Nevada. Cette région a été touchée par une nouvelle tempête qui a laissé des dizaines de milliers de foyers sans électricité.

Jeremy Renner nommé pour l’Oscar du meilleur acteur en 2010 pour son rôle dans Démineurs incarne le personnage de Hawkeye dans l’univers Marvel. Il a aussi été vu dans Mission Impossible et Jason Bourne. Dans quelques semaines, il sera à l’affiche de la saison 2 de la série Mayor of Kingstown diffusée sur la plateforme Paramount+.

