Joe Biden surprend sa femme en lui offrant une fleur de la pelouse de la Maison Blanche

Joe Biden et son épouse Dr Jill Biden

Joe Biden et son épouse, le Dr Jill Biden, ont marqué leurs 100 jours de mandat jeudi en se rendant à un rassemblement en Géorgie et en rendant visite à Jimmy et Rosalynn Carter.

Alors que le président américain traversait la pelouse de la Maison-Blanche pour embarquer sur Marine One, Joe Biden s’est arrêté un instant et s’est penché pour cueillir un pissenlit pour sa femme, Jill Biden.





La Première dame a fait une pause pour regarder son mari et a accepté le geste attentionné.





Le président de 78 ans n’a jamais caché ses sentiments pour sa femme.