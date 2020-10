John Travolta rend un hommage déchirant à sa femme à l’occasion de son anniversaire

John Travolta rend hommage à sa femme décédée

Mardi 13 octobre, Kelly Preston aurait soufflé sa 58? bougie. À cette occasion, John Travolta a souhaité rendre un bel hommage à sa femme, emportée par un cancer du sein en juillet dernier.





Le 13 juillet dernier, John Travolta annonçait le décès de l’amour de sa vie: sa femme, Kelly Preston. Cette dernière a perdu son combat contre le cancer du sein à l’âge de 57 ans. Hier, elle aurait célébré son 58? anniversaire. Malgré la douleur et le manque, son mari a décidé de lui rendre un magnifique hommage sur Instagram.





Sur la publication de John Travolta, on peut voir deux photos: une lors du mariage des parents de l’acteur et l’autre lors de son mariage avec Kelly Preston. “Joyeux anniversaire ma chérie. J’ai trouvé cette photo du mariage de ma mère et mon père. C’était sympa de voir la nôtre à côté de la leur. Tout mon amour, John”, écrit-il en légende.





Messages de soutien





Dans les commentaires, les messages de soutien se sont enchaînés. “Elle est ton ange gardien. Vous serez réunis un jour. Elle nous manque à tous”, écrit une abonnée. “Tu es si fort John. On t’aime. Tu mérites le meilleur”, commente un autre internaute. “Magnifique. J’espère que cette journée sera marquée par vos beaux souvenirs”, ajoute une troisième personne. La publication de l’acteur a récolté plus de 400.000 mentions “j’aime” en moins de 24 heures. Il faut dire que le décès soudain de Kelly Preston avait secoué toute la toile en juillet dernier.