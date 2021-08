Johnny Depp sort du silence après son procès perdu contre le Sun: “Hollywood me boycotte”

Johnny Depp boycotté par Hollywood

Johnny Depp s’est exprimé pour la première fois sur les conséquences de son procès contre le journal britannique The Sun, qu’il a finalement perdu. Le journal l’avait qualifié “d’homme violent envers les femmes”, alors que son ex-femme Amber Head l’accusait également de violences domestiques. Depuis, l’acteur peine à relancer sa carrière au cinéma.





“Minamata", le dernier film de Johnny Depp n’est pas encore disponible dans les salles de cinéma, sa sortie ayant été reportée plusieurs fois en raison de la pandémie de coronavirus. Cependant, le réalisateur Andrew Levitas accuse l’éditeur MGM d’avoir délibérément “enterré” le film en raison de la controverse entourant l’acteur.





Johnny Depp lui-même craint que ce soit le dernier long métrage dans lequel on pourra le voir dans le rôle principal. Depuis son procès en diffamation, personne à Hollywood ne semble plus vouloir travailler avec lui. Il a perdu à la fois son emploi chez Disney dans le rôle de l’emblématique capitaine Jack Sparrow dans “Pirates des Caraïbes” et son rôle du sorcier Grindelwald dans la saga des “Animaux fantastiques” chez Warner Bros.





Boycott

Dans une interview pour le Sunday Times, la star a dénoncé le traitement qui lui est aujourd'hui réservé dans le monde du cinéma. Selon lui, son dernier film traite d'un sujet important, et ne devrait pas être passé sous silence à cause de son procès.





“Minamata” raconte l’histoire du photo-reporter William Eugene Smith qui s'était rendu sur l’île japonaise du même nom dans les années 70 pour photographier les habitants victimes d’intoxication au mercure.