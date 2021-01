Justin Timberlake révèle enfin le prénom de son fils six mois après sa naissance

Justin Timberlake dévoile le nom de son bébé Phineas

Justin Timberlake et sa femme Jessica Biel ont eu un deuxième fils en juillet dernier, après avoir accueilli leur premier fils Silas (5 ans) en 2015. Jusqu’à présent, le prénom du bébé restait un mystère, mais Justin l’a finalement révélé dans le “Ellen DeGeneres Show”.





Dans une interview vidéo avec la présentatrice américaine Ellen DeGeneres, Justin a parlé de son fils pour la première fois. “Nous sommes extrêmement reconnaissants que ce beau petit garçon soit venu dans notre vie, et je vais vous dire son nom. Il s’appelle Phineas et il est tout simplement incroyable. Phineas est tellement gentil, même si on ne dort plus. Mais cela n’a pas d’importance. Nous sommes tellement heureux et reconnaissants”, a déclaré Justin.