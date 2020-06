Kanye West manifeste à Chicago et annonce qu’il va payer les frais de scolarité de la fille de George Floyd

Kanye West, milliardaire

Kanye West, qui est la deuxième star la mieux payée au monde selon le classement de Forbes, a créé un fonds qui payera intégralement les frais de scolarité de la fille de George Floyd, Gianna, actuellement âgée de 6 ans, et qui aidera également à couvrir les frais juridiques des familles d’Ahmaud Arbery et de Breonna Taylor. Kanye West a fait un don de deux millions de dollars. Il veut également aider les entreprises souffrant de la crise actuelle et appartenant à des Afro-américains dans sa ville natale de Chicago.

C’est là qu’on l’a vu manifester hier. Il a rejoint une marche qui visait à protester contre le contrat de 33 millions de dollars que la police de Chicago a conclu avec les écoles publiques de la vile. “Des recherches montrent que la simple présence de policiers à l’école augmente la probabilité qu’un élève soit envoyé vers les forces de l’ordre pour un comportement que pourrait avoir tout adolescent”, ont déclaré les organisateurs dans un communiqué de presse. “Les arrestations en milieu scolaire touchent plus durement les élèves de couleur.”

Les manifestants ont été rejoints par des étudiants, qui ont demandé à la directrice générale des écoles publiques de Chicago, le Dr Janice Jackson, et à la maire Lori Lightfoot d’annuler le contrat du CPD, et d’utiliser l’argent à d’autres fins.





Les écoles publiques de Minneapolis furent les premières à annuler leur contrat avec le service de police. Chicago espère le même résultat.