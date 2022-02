Kanye West s’en prend maintenant au compagnon de Kris Jenner, Corey Gamble

Les excuses de Kanye West pour le harcèlement qu’il fait subir à Kim Kardashian n’auront pas duré longtemps. Le rappeur est reparti de plus belle après quelques jours d’accalmie et il s’en prend cette fois à son ancienne belle-famille. Sa nouvelle cible : Corey Gamble, qui partage la vie de Kris Jenner depuis six ans. Alors que la matriarche du clan n’a fait aucune déclaration à ce sujet, Ye annonce qu’ils ne sont plus ensemble et, selon lui, c’est plutôt une bonne nouvelle qu’elle ne soit plus avec « cet impie ».



« Dieu a prévu de retirer cet impie de Corey, dont on n’avait de toute façon pas besoin ici. Je pense qu’il est une personne sympathique, mais pas une bonne personne. C’est une personne sympathique qui avait l’habitude de tourner autour de la famille de Puff, puis autour de celle de Justin Bieber ensuite, quand Kris a divorcé, il s’est faufilé », a-t-il écrit dans un post Instagram depuis effacé, mais immortalisé par Page Six.