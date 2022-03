Kanye West se fait bannir d'Instagram après de nouvelles attaques hallucinantes

Kanye West suspendu d'Instagram

Le rappeur américain est allé trop loin. En roue libre. Kanye West n'arrive toujours pas à digérer son divorce d'avec Kim Kardashian, prononcé il y a désormais deux semaines. Éducation des enfants, santé mentale de Pete Davidson... le rappeur de 43 ans fait feu de tout bois et enchaîne les saillies verbales sur les réseaux sociaux. Et cela vient de lui valoir une suspension sur Instagram. Nouvelle cible Comme l'annonce la presse américaine, le groupe Meta a décidé de priver Kanye West d'Instagram et ce durant au moins vingt-quatre heures.





Cette fois, c'est son attaque envers Trevor Noah qui lui a valu un rappel à l'ordre. L'animateur avait récemment pris la défense de Kim Kardashian. "Nous voyons l’une des femmes les plus puissantes et riches du monde, incapable d’empêcher son ex de lui envoyer des messages, de la suivre et de la harceler", avait-il déclaré. "Ye" lui a répondu avec des propos jugés racistes qui ont violé la charte de la plateforme en matière de discours de haine. Cette suspension temporaire pourrait en appeler d'autres si le producteur ne se calme pas rapidement. En parallèle, Kanye West s'en était encore pris à Pete Davidson. "J'ai vraiment peur que Skete (le surnom dont il l'affuble, Ndlr) rende la mère de mes enfants accro à la drogue. Il est en cure de désintoxication tous les deux mois", a-t-il lâché furieux.