Kanye West, séparé de Julia Fox, est prêt à tout pour reconquérir Kim Kardashian

Kanye West et Kim Kardashian

Après environ six semaines de relation, Kanye West et Julia Fox ont décidé de rompre, écrivent plusieurs médias américains. Si les raisons exactes de cette rupture n’ont pas été dévoilées, selon la presse américaine, le rappeur aurait en tête de reconquérir son ex-femme Kim Kardashian. Il l’a une fois de plus laissé sous-entendre dans diverses publications Instagram.





Malgré leur rupture, Kanye West et Julia Fox “restent bons amis”, a affirmé l’agent de l’actrice dans les colonnes de Page Six. Le Daily Mail a par la suite publié une photo de la femme à l’aéroport, affirmant que cette dernière était “en larmes”. Une fausse information qui a fait réagir la principale intéressée. “Comment ça, je pleure?”, a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux. “Je n’ai pas pleuré depuis 1997 et je ne pleurerais surtout pas pour ça! (...) J’étais juste en retard pour prendre mon avion et aller voir les deux seuls hommes de ma vie: mon fils et mon père.”





Reconquête

De son côté, Kanye West a passé le week-end à s’en prendre à l’humoriste Pete Davidson, actuel petit ami de Kim Kardashian. Ce 13 février, le rappeur a écrit sous une photo de Davidson sur Instagram: “Regardez cette tête de nœud.” Il a ensuite ajouté sous un autre cliché: “Non, tu ne rencontreras jamais mes enfants.” Si certains fans ont d’abord pensé que le compte de l’artiste avait été piraté, il a tenu à mettre les choses au clair: “Mon compte n’a pas été hacké le 13 février 2022.” Il a depuis supprimé toutes les publications.





Ce lundi 14 février, Kanye West a publié une nouvelle photo de Kim Kardashian et Pete Davidson sous laquelle il a inscrit: “Je n’ai pas d’animosité contre Kim, j’aime ma famille (...). J’ai bon espoir que nous allons nous remettre ensemble (...). Le monde est devenu notre tribunal (...). Parfois, les gens me traitent de fou, mais aimer, c’est être fou de quelqu’un et je suis fou de ma famille.” Le site américain E! rapporte également que le rappeur avait l’intention de faire livrer des camions remplis de roses à son ex-femme pour la Saint-Valentin.





Les confidences de Kim