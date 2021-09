Kim Kardashian moquée pour avoir écouté l’album de Kanye West... le son coupé

À nouveau en couple?





Un soutien et une maladresse qui surviennent quelques jours que des rumeurs aient été lancées sur une éventuelle reformation du couple star. Nous l’évoquions ici, la possibilité que Kanye West et Kim Kardashian restent finalement ensemble existe bel et bien selon le magazine TMZ. Eux qui avaient pourtant annoncé leur divorce en février dernier. “Ils passent beaucoup de temps ensemble, dans l’intimité, et tentent de reconstruire les fondations de leur relation”, précise TMZ, qui cite une source proche du “dossier”.