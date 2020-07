Kim Kardashian : pourquoi elle se dispute souvent avec Kanye West en ce moment

Kim Kardashian et Kanye West se disputent souvent ces derniers temps. Les ambitions politiques du rappeur, qui brigue la Maison Blanche, n'y sont pas pour rien.





Kim Kardashian et Kanye West forment un couple modèle pour leurs millions de fans à travers le monde. Et pourtant, ces derniers temps, leur relation n'a pas été aussi idyllique - et ce n'est rien de le dire. Les parents de North, Saint, Chicago et Psalm se disputent souvent. La raison : la politique et les ambitions de monsieur. Le rappeur de 43 ans a fait savoir qu'il souhaitait se présenter aux élections présidentielles américaines. Dans la presse, il a évoqué certaines positions politiques bien tranchées, que ne partage pas sa dulcinée.





Dans une interview accordée au magazine Forbes, Kanye West a fait part de sa position bien tranchée sur certains sujets. "Je suis contre l'avortement car je suis la parole de la Bible. Le planning familial a été mis en place dans les villes par des suprémacistes blancs pour faire le travail du diable", a-t-il déclaré. Il s'est également prononcé contre la vaccination. "Tellement de nos enfants se sont retrouvés paralysés après avoir été vaccinés... Donc quand on nous dit que c'est un vaccin qui permettra d'éradiquer le Covid19, je fais extrêmement attention. C'est la marque de la bête. Ils veulent nous implanter des puces électroniques, ils veulent tout plein de choses pour qu'on ne franchisse pas les portes du Paradis", a estimé Kanye West. Des propos à écouter avec la plus grande prudence.





Kanye West "soutenu" par sa famille, mais...





Selon une amie de Kim Kardashian, elle serait en désaccord avec son mari sur ces deux points. "La famille de Kanye le soutiendra toujours dans ses projets, a-t-elle fait savoir auprès du média Entertainment Tonight. Mais ses proches s'inquiètent aussi pour lui. Kanye a tendance à se surmener physiquement, émotionnellement et psychologiquement et à ne pas prendre le temps de se reposer pour repartir comme neuf."





Puis d'ajouter : "La famille de Kanye le soutien dans son projet de course à la Maison Blanche, mais n'est pas d'accord avec cette récente interview." Pas de quoi, cela dit, craindre une rupture entre "Kimye". Selon son amie, "Kim Kardashian le soutiendra toujours, mais elle n'a pas à être toujours d'accord avec lui. C'est ce qui rend leur relation si spéciale."