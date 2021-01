L'actrice sud-coréenne Song Yoo Jung est décédée à 26 ans: “Probablement un autre suicide”

Suicide de l'actrice Sud-Coréenne, Song-Yoo-Jung

Song Yoo Jung (26 ans), actrice sud-coréenne, a été retrouvée morte chez elle le week-end dernier. Sa famille préfère ne pas révéler la cause du décès, mais certains médias locaux affirment qu’elle s’est suicidée. Une nouvelle tragédie dans le milieu artistique sud-coréen.

L’agence de Song Yoo Jung, Sublime Artist Agency, a annoncé la triste nouvelle. “Le 23 janvier, Song Yoo Jung a perdu la vie. Selon les souhaits de sa famille, elle a reçu des funérailles intimes. Elle était une amie pour nous, ainsi qu’une actrice très talentueuse qui faisait son travail avec passion. Prions pour son âme afin qu’elle puisse se retrouver dans un endroit meilleur.”





Ses proches n’ont pas donné de détails concernant la cause de sa mort. Cependant, d’après les médias locaux, l’actrice se serait suicidée. “Elle parlait récemment des difficultés qu’elle rencontrait”, écrivent-ils. “Elle était inquiète pour l’avenir de sa carrière.”





Le suicide semble être une tendance effrayante qui ne cesse de se développer chez les jeunes artistes sud-coréens. Non seulement les acteurs et actrices, mais aussi les chanteurs du monde de la K-pop. Ils ont souvent été victimes de la forte pression qui règne dans l’industrie du spectacle.





Une tendance inquiétante