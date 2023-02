L'ex-compagne de Mbaye Niang sur la garde partagée de leurs enfants : "Je fais la différence entre un mauvais mari et un bon père"

Émilie Fiorelli et Mbaye Niang

Lors d'un jeu de questions-réponses sur Instagram, l’ancienne candidate de téléréalité, Émilie Fiorelli et ex-compagne du footballeur Mbaye Niang, s'est prononcée sur les questions concernant la garde partagée de leurs enfants.





Émilie Fiorelli, qui s'est séparée de l'international sénégalais d’Auxerre, il y a plus d’un an maintenant, a eu deux enfants (Louna 4 ans et Farrell 2 ans) avec lui.





Si la gagnante de "Secret Story 9" a toujours voulu rester discrète sur les raisons de leurs multiples séparations, elle a malgré tout révélé à sa communauté avoir beaucoup souffert à cause de son ex. "J’ai été trompée et pas qu’une fois. J’ai été salie, humiliée et bien plus que j’éviterais d’étaler ici. Je n’en suis pas fière. Aujourd’hui, j’ai fait le choix (depuis un moment) de ne plus donner de chance au couple que l’on formait", avait-elle dévoilé sur son Instagram.





À la question d'un internaute qui a demandé à l'ancienne star de "Secret Story" si elle n’avait pas du mal à "laisser Louna et Farrell avec leur père, après tout ce qu’il a fait (violences conjugales)", Émilie a accepté de répondre avec bienveillance. "Je fais la différence entre un mauvais mari et un bon père ! Tout simplement", a-t-elle écrit avant de poursuivre : "Pourquoi je priverais mes enfants d’avoir un père ? Lui et moi, c’est du passé, mais on restera, quoi qu’il arrive, liés. Donc, autant que cela se fasse simplement. L’équilibre des enfants est le plus important", a conclu la mère de famille.