L’écrivaine Alessandra Fra “traumatisée” par PPDA: “Il dégrafe mon soutien-gorge et glisse sa main dans ma culotte”

Le Journaliste Patrick Poivre d'Arvor

Un nouveau témoignage accable le journaliste Patrick Poivre d’Arvor. L’écrivaine Alessandra Fra a dévoilé dans les colonnes du magazine Closer avoir vécu “une expérience traumatisante” avec l’ex-présentateur de TF1. “Il n’a aucune considération pour l’autre, il ne pense qu’à assouvir ses pulsions”, affirme-t-elle.





Le scandale autour de PPDA, ex-journaliste star de TF1, continue de faire du bruit en France. Ce dernier est accusé de viols par l’écrivaine Florence Porcel. Un nouveau témoignage, recueilli par les journalistes de Closer, accable encore un peu plus l’homme de 73 ans. Dans les colonnes du magazine, l’écrivaine Alessandra Fra révèle avoir vécu une expérience “traumatisante” avec le présentateur, qu’elle a rencontré au mois de février 2005.





“J’étudie alors la finance à Cambridge”, raconte-t-elle. “De retour à Paris, je tombe sur le livre de PPDA ‘Elle n’était pas d’ici’, en lien avec le suicide de sa fille Solenn, dix ans plus tôt. Je lui ai écrit un mot maladroit, partageant mon bouleversement, sans lui demander de rencontre.” Mais quelques jours plus tard, le présentateur lui propose de venir assister au JT de 20 heures de TF1. “Je lui réponds que ce n’est pas possible le soir. Il me donne finalement rendez-vous le 6 avril à 15 heures, dans son bureau de TF1. J’arrive avec ‘L’aube d’une vie’, un manuscrit que je voulais lui présenter. Je n’avais que la littérature en tête.” Pendant leur rencontre, l’homme lui donne un baiser sur le front. “J’étais tétanisée”, explique-t-elle.





“Ça ne vous fait pas plaisir que je vous touche?”

Une relation se développe entre les deux. “Une relation intellectuelle”, précise Alessandra. “On continue à échanger des petits mots. Il sent bien que je suis réceptive. À la rentrée, le 15 septembre, il m’invite à nouveau au JT. J’accepte.” Ce jour-là, PPDA conduit la jeune femme dans une cage d’escaliers des studios de TF1. C’est à ce moment-là que les choses prennent une autre tournure. “En haut des marches, il se jette sur moi, dégrafe mon soutien-gorge, glisse sa main dans ma culotte et m’embrasse sur la bouche. C’est mon premier baiser... Je n’ai pas du tout envie qu’il me touche. Je le repousse, il s’arrête. Furieux, il me lance: ‘Ça ne vous fait pas plaisir que je vous touche?"





Trois mois plus tard, encore sous le choc, l’écrivaine accepte de revoir le présentateur “pour obtenir des explications”. “Il est horriblement tendu, hurle de rage et nie tout. Il me paraît menaçant, le poing serré. (...) À un moment, il fait référence au suicide de sa fille et sa douleur ‘immense’. Il prend ce drame intime comme prétexte à son comportement déplacé. J’ai un début d’explication, donc je me lève pour partir. Et là, il fonce sur moi et pose ses mains autour de ma gorge. De longues secondes, je me débats. Je lui dis ‘Vous me faites peur’, il me répond ‘Tant mieux’.”





Pourquoi aujourd'hui?

Pendant des années, la femme s’enferme dans le silence, ne voulant pas “faire de tort” à PPDA. “Je n’ai pas envie d’être pointée du doigt. C’est violent, mais il ne m’a pas violée. J’ai dit ‘non’ et, malgré tout, il a respecté mon ‘non’”, ajoute-t-elle. Pourquoi a-t-elle décidé de parler aujourd’hui? “Quand j’ai vu son interview dans Quotidien, sa façon de se faire passer pour ce qu’il n’est pas, ça m’a scandalisée”, explique-t-elle. “Il n’a aucune considération pour l’autre, il ne pense qu’à assouvir ses pulsions.” Pour rappel, la plainte déposée par Florence Porcel pour viols fait toujours l’objet d'une enquête.