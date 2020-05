L’extradition de Weinstein vers Los Angeles bloquée à cause du coronavirus

Harvey Weinstein bloqué à cause du Coronavirus

Condamné à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle en mars dernier à New York, Harvey Weinstein devait être jugé en Californie pour une nouvelle affaire d’agression sexuelle. Mais selon le site américain Page Six, le producteur de cinéma ne risque pas d’être extradé de sitôt. Le processus est en effet en suspens jusqu'à nouvel ordre en raison de la pandémie de coronavirus.

“Le virus a retardé le traitement des documents d’extradition”, a déclaré Greg Risling, porte-parole du bureau du procureur du comté de Los Angeles au site Page Six. “Il n’y a pas d’estimation de la date de sa comparution devant le tribunal de Los Angeles.”

Un mois à peine après avoir été condamné à New York, Harvey Weinstein avait été inculpé en Californie le 10 avril dernier dans une nouvelle affaire d’agressions sexuelles, pour laquelle il encourt 29 ans de réclusion.





Le bureau du procureur de Los Angeles avait annoncé que le producteur serait poursuivi pour trois agressions: celle d'un mannequin italien le 18 février 2013 à l’hôtel Mr. C de Beverly Hills, celle de l’actrice Lauren Young, le lendemain soir, à l’hôtel Montage Beverly Hills et d'une troisième femme - qui souhait garder l’anonymat - le 11 mai 2010.





En mars dernier, Harvey Weinstein a été condamné à 23 ans de prison après avoir été accusé d’agression sexuelle par l’ancienne assistante de production Mimi Haleyi et de viol par l’ancienne actrice en herbe Jessica Mann. Il purge actuellement sa peine au centre pénitentiaire Wende, dans l’état de New York.