L’Ukraine remporte l’Eurovision, 19e place pour la Belgique

L'Ukraine remporte l'Eurovision

Le groupe ukrainien Kalush Orchestra a remporté la finale du 66e concours Eurovision de la chanson avec la chanson “Stefania”, samedi. Après leur performance, les six membres ont attiré l’attention sur les combats dans la ville ukrainienne de Marioupol. “Aidez Azovstal, tout de suite”, a crié le rappeur Oleg Pshuk. Au Pala Olimpico de Turin, le Belge Jérémie Makiese a terminé à la 19e place.





Les bookmakers avaient prédit une victoire de l’Ukraine et ils ont eu raison. Le titre “Stefania”, grâce à un mélange de chant traditionnel et de rap a séduit. Le groupe Kalush Orchestra a recueilli 631 points, devant le Britannique Sam Ryder et son titre “Space Man” (466 points) et la chanteuse espagnole Chanel avec “Slo Mo” (459 points).





Déception pour la Belgique

Jérémie Makiese, le représentant belge avec son titre ‘Miss You’, a finalement terminé à la 19e place. Le Montois a récolté un total de 64 points.