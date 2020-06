La crème de jour dont Meghan Markle ne peut plus se passer

Meghan Markle et sa crème de jour

L’été approche et avec lui, l’envie de faire le tri dans nos trousses de toilette. On range notre crème de jour trop épaisse et notre fond de teint trop couvrant afin de les remplacer par des produits plus légers. Depuis un bon moment maintenant, Meghan Markle mise sur la même crème de jour qui ne la quitte plus.

En période estivale, il est recommandé de troquer son fond de teint pour une crème de jour teintée. Elle unifie votre mine de la même manière que votre fond de teint préféré, mais elle veille à ce que votre peau reste suffisamment hydratée. Depuis des années, Meghan Markle ne jure que par la crème de jour teintée de Laura Mercier. Certes, ce n’est pas la moins chère du marché, mais elle vous assure une teint naturel et longue durée. De plus, cette crème contient des vitamines E et C, ainsi qu'un SPF 30.





Dans une interview recueillie par le magazine américain Allure en 2017, Meghan Markle révélait sa routine beauté. Parmi ses produits fétiches: le stylo correcteur Touche Éclat d’Yves Saint Laurent, le Blush Orgasm de Nars, l’huile pour les cheveux de Wella Professionals ou encore le sérum pour les cils Revitalash.