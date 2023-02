La femme qui a dépucelé le prince Harry sort du silence: “Je mène une vie tranquille, je n’ai pas demandé ça”

La femme qui a dépucelé le prince Harry

Il s’agit sans doute de l’un des passages les plus commentés de la biographie du prince Harry: le moment où il décrit comment il a perdu sa virginité à 17 ans, dans un champ derrière un pub avec une “femme plus âgée”.





Le monde a enfin la réponse à la grande question que tout le monde se pose depuis la sortie de “Spare”, l’autobiographie explosive du prince Harry. Qui est le nom de la “femme plus âgée qui aimait monter à cheval” avec laquelle il a connu sa “première fois”, en juillet 2001. “C’était assez humiliant. Elle m’a monté comme un étalon et m’a giflé le derrière”, peut-on notamment lire dans ses mémoires. The Sun révèle aujourd’hui qu’il s’agit d’une certaine Sasha Walpole, 40 ans, mère de deux enfants et conductrice de pelleteuse de profession. Selon elle, il avait 16 ans à l’époque, soit un an de moins que ce qu’il affirme dans sa biographie.





Au quotidien britannique, elle raconte que l’alcool avait coulé à flot cette nuit-là: au moins dix shots de tequila, de Baileys et de Sambuca. La jeune femme célébrait alors son dix-neuvième anniversaire avec des amis, dans un restaurant de Norton, dans le Wiltshire, dans le sud de l’Angleterre. Harry faisait partie des invités. “Nous étions assez ivres. Nous nous sommes faufilés à l’extérieur par-dessus une clôture vers un champ. Je lui ai donné une cigarette et j’ai allumé la mienne et la sienne. Puis, il a commencé à m’embrasser.”





Leur rapport “n’a duré que cinq minutes”

“Une chose menant à une autre, on a finalement fini par se retrouver par terre. Le sexe était passionné et excitant parce que nous savions que ce n’était pas vraiment autorisé”, détaille la quadragénaire, qui précise encore que leur rapport “n’a duré que cinq minutes. Je me souviens encore de ses sous-vêtements: il portait un caleçon.”





Après l’acte, Harry se serait caché dans une cabine téléphonique pour ne pas être vu avant d’être pris en charge par son garde du corps, qui l’a conduit dans une voiture, une Ford Fiesta. “On n’avait pas parlé du fait qu’on allait faire l’amour. C’est arrivé comme ça”, poursuit Sasha Walpole, qui admet avoir donné une fessée au jeune prince.





Sasha Walpole s’occupait des chevaux à Highgrove, la résidence de campagne du roi Charles. C’est comme ça que les deux amis se sont connus. Ils se voyaient souvent pendant les matchs de polo. “Pour moi, il n’était pas le prince Harry. C’était Harry, un ami avec qui les choses avaient un peu dérapé.”