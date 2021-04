La fille de Madonna critiquée pour ses poils sous les aisselles: “Ce n’est pas dégoûtant, c’est naturel”

La fille de Madonna, Lourdes critiquée pour ses aisselles

La dernière photo postée par Madonna sur Instagram n’a pas plu à tout le monde... La raison? Sur le cliché, sa fille Lourdes affiche des aisselles poilues. La jeune femme de 24 ans a une nouvelle fois été critiquée sur ce point, mais elle a pu compter sur le soutien de nombreux fans.





Madonna et sa fille Lourdes sont inséparables. La chanteuse de 62 ans a encore une fois affiché son amour pour Lourdes sur Instagram en partageant un cliché où on les voit plus complices que jamais. “Comme des petits morceaux de ton cœur marchant à tes côtés”, a écrit la maman en légende du cliché. Elle a ensuite ajouté le hashtag “Lola”, le surnom qu’elle donne à sa fille.





Sur la photo, on aperçoit Lourdes dans une magnifique robe verte en train de tendre le bras pour prendre un selfie avec sa maman. Mais un détail a “choqué” certains internautes: ses poils sous les aisselles. La jeune femme a toujours assumé ses aisselles poilues, et ce, depuis des années. Malheureusement, ce choix lui vaut régulièrement des critiques de la part d'internautes. “Ce n’est vraiment pas hygiénique”, a commenté l’un d’entre eux. “Elle a le droit d’avoir des poils sous les bras, mais j’ai le droit de ne pas aimer”, “Vite, il faut appeler Gillette (une marque spécialisée dans les rasoirs, n.d.l.r.)”, ont ajouté d’autres personnes.





Une forme de body-shaming

Mais Lourdes peut toujours compter sur ses fans pour prendre sa défense. De nombreux internautes ont dénoncé ces commentaires qui s’apparentent à du body-shaming, selon eux. “2021 et les gens sont toujours surpris de voir une femme avec des poils", “C’est curieux que les femmes disent toujours ‘notre corps, nos décisions’, mais qu’elles critiquent toujours les autres femmes quand elles ne s’épilent pas. Comment appelle-t-on ça? Ah oui, de l’hypocrisie”, “Arrêtez de dire que c’est dégoûtant, c’est naturel”, “Ceux qui commentent pour critiquer, regardez-vous un peu dans un miroir”, ont commenté des abonnés.





Des stars qui assument leurs poils