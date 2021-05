La police met fin à l’énorme fête d’anniversaire de Chris Brown

La police met fin à l'anniversaire de Chris Brown

Les fêtes d’anniversaire et le coronavirus ne font pas bon ménage. Malgré la pandémie de Covid-19, Chris Brown a décidé de fêter ses 32 ans comme il se doit. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la police a interrompu sa soirée d’anniversaire à laquelle participaient 300 à 500 personnes, selon les forces de l’ordre.





Mercredi 5 mai, Chris Brown a décidé d’organiser une fête d’anniversaire XXL pour ses 32 ans, et ce, malgré la pandémie de coronavirus qui continue de sévir. Le chanteur avait convié entre 300 et 500 personnes, selon les autorités locales. Comme le précise CBS, les forces de l'ordre ont été appelées sur les lieux vers 2 heures du matin pour commencer l’évacuation des invités. De nombreuses voitures étaient en double file dans les rues avoisinantes, ce qui a causé des embarras de circulation.





Ce sont des voisins qui ont appelé la police, se plaignant de l’agitation et du bruit. Selon les agents sur place, l’opération s’est déroulée dans le calme. Les fêtards ont accepté de quitter les lieux sans protester et aucune personne n’a été arrêtée.





Non-respect des règles

À Los Angeles, où la fête avait lieu, les rassemblements sont limités à 50 personnes et doivent se tenir de préférence à l’extérieur. De plus, le port du masque et le respect de la distanciation sociale restent la norme. Cependant, d’après les images qui circulent sur les réseaux sociaux, ces règles n’étaient pas respectées à la fête de la star américaine. Sur son compte Instagram, le chanteur a publié une vidéo du moment où les policiers ont procédé à l’évacuation des invités. “Mission réussie”, a-t-il commenté.