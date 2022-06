La présence remarquée de Thibaut Courtois et Mishel Gerzig au mariage de Dani Carvajal

Thibaut Courtois et sa fiancée Mishel Gerzig au mariage de Dani Carvajal

Thibaut Courtois et sa fiancée Mishel Gerzig poursuivent leurs vacances de rêve à travers l’Europe. Après la côte amalfitaine, Mykonos, Eilat et Ibiza, les deux tourtereaux ont fait escale à Ayllon, dans la province de Ségovie, en Espagne, pour assister au mariage de Dani Carvajal, le coéquipier du gardien belge au Real Madrid.





De nombreux joueurs madrilènes se sont rendus aux festivités organisées dans cette localité de la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne. Parmi les invités: Lucas Vázquez, Thibaut Courtois, Marco Asensio et Jota Peleteiro, entre autres.





Accompagné de sa fiancée, le gardien des Diables n’est pas passé inaperçu. “Très heureux de partager avec vous un jour si spécial!”, a commenté notre compatriote sur Instagram.