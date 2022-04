La production de “Bad Boys 4" suspendue après la gifle de Will Smith

Will Smith après la gifle...

Les productions de “Bad Boys 4" et du nouveau film d’action “Fast and Loose”, dans lesquels Will Smith tient le rôle principal, ont été suspendues, selon The Hollywood Reporter. Cette décision aurait été prise après l’incident survenu aux Oscars dimanche dernier, lors duquel le comédien est monté sur scène pour gifler l’humoriste Chris Rock après une blague sur sa femme Jada Pinkett Smith.





“Bad Boys 4 “ est le quatrième film de la série “Bad Boys”. Le troisième volet, baptisé “Bad Boys for Life”, a été présenté en avant-première au début de l’année 2020 et a été réalisé par le duo belge Adil El Arbi et Bilall Fallah. Ces derniers pourraient d’ailleurs réaliser le nouveau film “Bad Boys”, même si l’information n’a pas encore été confirmée.





La production de “Fast and Loose”, un nouveau film d’action signé Netflix, a également été interrompue. Les préparatifs avaient déjà été mis en suspens suite au départ du réalisateur David Leitch, qui a abandonné le projet une semaine avant les Oscars pour se consacrer au tournage du film “Fall Guy”, avec Ryan Gosling.





Selon The Hollywood Reporter, la production devait commencer en août. Mais l'incident survenu aux Oscars aurait conduit Netflix à mettre en attente la recherche d’un nouveau réalisateur. On ignore si le géant de streaming va poursuivre la production du film, et si oui, s’il cherchera un nouveau réalisateur ainsi qu’un nouvel acteur principal.