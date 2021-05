La reine Elizabeth fait sa première apparition officielle depuis les funérailles du prince Philip

La reine Elizabeth II a ouvert le Parlement ce mardi 11 mai à Londres

La reine Elizabeth II a ouvert le Parlement ce mardi 11 mai à Londres. Il s’agissait de son premier engagement majeur depuis les funérailles de son mari, le prince Philip.





“La priorité de mon gouvernement est d’assurer le redressement national après la pandémie pour rendre le Royaume-Uni plus fort, plus sain et plus prospère qu’avant”, a déclaré Elizabeth II sous les ors de la Chambre des Lords en ouvrant la nouvelle session parlementaire, avec un cérémonial au faste fortement réduit en raison du coronavirus. “Pour y parvenir, mon gouvernement renforcera les opportunités à travers tout le Royaume-Uni, en soutenant l’emploi, les entreprises et la croissance économique”, a-t-elle ajouté, accompagnée du prince héritier Charles, âgé de 72 ans.





La reine, non masquée, avait troqué son carrosse pour une Range Rover et sa couronne pour un chapeau lavande. C’est le premier engagement tenu par la souveraine hors du château de Windsor depuis les obsèques du prince Philip, décédé à 99 ans en avril.





Pour respecter les exigences de distanciation sociale, seuls quelques dizaines de parlementaires masqués, contre plus de 600 habituellement, ont pu assister au discours - et uniquement à la suite d’un test Covid négatif.