La reine Elizabeth II trahie par un membre de son personnel

Arrestation d'un membre du personnel de la Reine Elisabeth 2

Un membre du personnel de Buckingham Palace a été arrêté vendredi 7 août pour vol, rapporte le Daily Mail. L’homme en question aurait dérobé plusieurs objets à la reine Elizabeth II pour les revendre sur eBay.

La famille royale britannique n’est jamais tranquille. Après l’annonce du Megxit, les tensions entre William et Harry et l’implication du prince Andrew dans l’affaire Jeffrey Epstein, la reine Elizabeth II doit gérer un nouveau problème. En effet, un membre du personnel de Buckingham Palace a été arrêté à son domicile vendredi 7 août, avant d’être finalement libéré sous caution. L’homme de 37 ans est accusé d’avoir volé plusieurs objets précieux appartenant à la famille royale: des lunettes gravées, des cadres portant l’insigne du prince Harry ou encore des articles de papeterie.





En vente sur eBay

La médaille de l’Ordre du Bain (un ordre de chevalerie fondé en 1725), qui appartient au Maître de Maison Tony Johnstone-Burt OBE, figure également parmi les objets dérobés. La médaille a finalement été retrouvée sur eBay.





“Il n’est pas inhabituel que certaines choses disparaissent de l’intérieur du palais, mais il est étonnant que la médaille de l’Ordre du Bain ait été prise”, raconte une source proche de la famille royale au Daily Mail. La source explique que le personnel avait commencé à remarquer que certaines choses manquaient au palais. Par la suite, d’autres objets ont été retrouvés sur eBay.





Un fidèle serviteur