La Sexion d'Assaut va bientôt sortir un nouveau single

Le retour de la Sexion d’Assaut se fait attendre. Le groupe de rap qui a brillé autour des années 2010 fait monter la température depuis déjà plusieurs mois, et le 14 septembre 2021, c’est Gims, la tête d’affiche de la Sexion, qui a annoncé la sortie d’un nouveau single.



Le 30 mai 2021, Gims annonçait une mauvaise nouvelle à tous les fans en insistant sur le fait que plus aucun album de la Sexion d’Assaut ne verrait le jour. Le prolongement du conflit qui opposait depuis plusieurs d’années la Sexion à son label Wati B.



Époque qui semble donc révolue puisque Gims a annoncé la sortie d’un nouveau single dans les semaines à venir. “Ce que nous avons prévu avec la Sexion d’Assaut, c’est d’abord de sortir un single. Nous allons le lancer dans les semaines qui arrivent. C’est un signal, il s’agit de prévenir les gens que nous sommes bien là, que nous sommes de retour.” raconte la star, avant d’ajouter : “Et tous les membres du groupe seront de la partie, sans exception.”



Black M et Gims seront aussi présents dans quelques mois pour une grande tournée événement. La France, la Belgique et la Suisse sont concernées par cette aventure, à partir du 23 mars 2022.