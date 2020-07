La star choisie par Katy Perry pour devenir la marraine de son bébé

La marraine du bébé de Katy Perry

Tic, tac... L’accouchement de Katy Perry approche à grands pas. Elle donnera naissance à son premier enfant, pour qui elle a déjà choisi une marraine. Et c’est du côté des stars qu’elle s’est tournée.

En couple avec Orlando Bloom, Katy Perry donnera prochainement naissance à une fille. Le duo a déjà choisi sa marraine, qui n’est pas une inconnue... Selon le “Daily Mirror”, Katy Perry et Orlando Bloom auraient demandé à Jennifer Aniston d’endosser ce rôle. Une source proche des amoureux aurait rapporté au tabloïd: “Elle est ravie et a bien évidemment pleuré quand ils lui ont demandé d’être la marraine.”