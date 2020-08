Laeticia Hallyday fait une déclaration d'amitié à la nouvelle marraine de Jade

Laeticia Hallyday

Luana Belmondo était la marraine de Jade Hallyday. Elle a été exclue de la famille quand elle a soutenu publiquement les enfants Hallyday dans le combat les opposant à Laeticia Hallyday au sujet de l’héritage de Johnny.

Luana Belmondo avait notamment écrit à Laura sur Instagram: “Ne te venge jamais. Assieds-toi et attends, les personnes qui t’ont blessée normalement se détruisent entre elles.”





Laeticia a décidé ce jour-là que son amie Marie Poniatowski serait désormais celle qui serait chargée de veiller sur son aînée. Elle a adressé un tendre message à sa copine sur Instagram.