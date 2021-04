“Ça sent mauvais ici”, le jour où Meghan Markle a outré Kate Middleton

Kate Middleton et Meghan Markle

La saga des meilleures ennemies continue. Ce mercredi 28 avril, TFX diffusait un documentaire sur la relation entre les deux femmes intitulé “Meghan et Kate, duel royal à Buckingham”. Le reportage est notamment revenu sur le jour où Meghan Markle a outré Kate Middleton à quelques jours de son mariage avec le prince Harry. La raison? Une remarque sur la chapelle Saint-Georges de Windsor.





L’incident se serait déroulé quelques jours avant le mariage de Meghan Markle avec le prince Harry. Lors de la répétition des noces royales, l’ex-actrice aurait fait une réflexion sur la chapelle Saint-Georges de Windsor qui aurait particulièrement choqué Kate Middleton.





“Quelques jours avant le mariage, Meghan entre dans la chapelle Saint-Georges, qui a plus de mille ans, les anciens rois d’Angleterre reposent ici, et là, elle dit devant Kate dit ‘ça sent mauvais ici, ça sent le vieux’”, explique le journaliste Michel Serra dans le documentaire. “Elle n’aimait pas l’odeur”, confirme alors Karine Hernandez, cheffe de rubrique US-UK à Voici. “Ça sentait trop le renfermé selon elle. C’est un vieux bâtiment, c’est un bâtiment qui a vécu, mais ça ne lui convenait pas. Elle aurait demandé à ce que l’on vaporise du parfum à l’intérieur de la chapelle.” De son côté, la femme du prince William aurait très mal pris cette réflexion.





William défend sa femme

Dans les colonnes du Daily Mail, l’expert royal Dan Wooton affirme que le prince William ne supporte plus la manière dont Meghan parle de Kate et de sa relation avec elle, comme elle l’a fait par exemple dans son interview choc avec Oprah Winfrey. “Kate a tenté d’aider Meghan à comprendre les responsabilités de la vie royale, mais ses efforts étaient constamment mal interprétés. William trouve que la façon dont Kate a été traitée est injuste. Selon lui, Kate a essayé de faire en sorte que les choses se passent bien, mais ce n’était jamais assez”, affirme le spécialiste.

