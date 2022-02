“J’étais bourré”: Gérard Depardieu évoque sa présence à un meeting de Nicolas Sarkozy

Gerad Depardieu évoque sa présence au Meeting de Sarkozy

Près de dix ans plus tard, Gérard Depardieu s’est expliqué sur son discours lors d’un meeting de Nicolas Sarkozy en mars 2012. À l’époque, l’acteur était monté sur scène pour afficher son soutien à l’ancien président sortant, qui était alors en pleine campagne. Et visiblement, ce n’était pas par conviction politique.





Gérard Depardieu était l’invité de “Quotidien” ce mardi 15 février sur TMC pour assurer la promotion de son nouveau film “Maigret”. L’occasion pour lui de partager quelques-unes de ses anecdotes (alcoolisées), dont l’une survenue en mars 2012. À l’époque, l’acteur avait débarqué sur la scène d’un meeting politique de Nicolas Sarkozy à Villepinte, près de Paris. Devant près de 50.000 partisans, il avait affiché son soutien à l’ancien président français, déclarant notamment: “Je n’entends que du mal de cet homme qui ne fait que du bien”.





Mais ce discours improvisé avait en réalité été prononcé sous l’influence de l’alcool. “J’étais bourré. J’ai pris un scooter, je suis allé à Villepinte”, a lancé Depardieu sans détour face à Yann Barthès. À la question: “Est-ce que vous regrettez?”, il a répondu: “Je ne regrette rien, parce que quand on est bourré, on ne sait plus, et c’est formidable pour ça la cuite”.





Visiblement, ce n’est pas la seule fois où le comédien s’est emparé de son scooter après un verre de trop. Récemment encore, il aurait fait les frais d'un abus d’alcool. “J’ai bu deux gins chez des copains (...) Je me suis effondré! Je suis parti en scooter. Heureusement, les deux garçons m’ont suivi. J’ai garé mon scooter et après, je suis tombé dans une sorte de coma. Mais c’est idiot, je me suis rendu compte le lendemain que j’étais en pleine forme!”, a-t-il raconté.





Une anecdote supplémentaire qui l’a convaincu à la jouer soft avant de venir sur le plateau de “Quotidien”. “J’ai attaqué à l’eau ce matin. Je ne peux plus boire”.