“J’étais brisée”, Katy Perry confie avoir eu des pensées suicidaires après sa rupture avec Orlando Bloom

Katy Perry et Orlando Bloom

Sur les ondes de la CBC, Katy Perry est revenue sur sa douloureuse rupture avec Orlando Bloom en 2017. Elle confie avoir pensé au pire à ce moment-là. Une période sombre qui semble maintenant loin derrière la chanteuse.

Katy Perry et Orlando Bloom donneront naissance à leur premier enfant dans quelques mois. Si les deux amoureux semblent plus heureux que jamais, leur histoire n’a pas toujours été aussi idyllique. En 2017, après un an de relation, le jeune couple s’est séparé. La chanteuse américaine qui avait également du mal à faire redémarrer sa carrière a alors connu une longue période de dépression.





“Ma carrière était sur cette trajectoire où elle montait, montait et montait, puis il y a eu un tout petit changement, pas si énorme d’un point de vue extérieur, mais pour moi, c’était comme un séisme”, explique-t-elle à la CBC. “J’avais tant donné et j’étais littéralement brisée en deux.”





Un album en demi-teinte

“Je venais de me séparer du futur papa de mon enfant. J’étais excitée à l’idée de battre un prochain record musical, mais ça n’a pas suffi à me faire planer. Je me suis écrasée”, se souvient Katy Perry. En 2017, la jeune femme sortait son album “Witness” qui s’est tout de même vendu à plus de 900.000 exemplaires.





Après quelques mois, elle a su retrouver la force de se battre. La chanteuse a tiré des leçons de cette période douloureuse. Elle explique: “C’était important pour moi d’être brisée à ce point. Ça m’a permis de me retrouver d’une autre manière”. Selon la chanteuse, cette épreuve lui a appris à ne plus “vivre sa vie comme une pop star assoiffée de succès”.





Retrouver une forme de gratitude

Katy Perry confie que la “gratitude” a été sa bouée de sauvetage à l’époque. Selon elle, c’est ce qui lui a sauvé la vie. “Si je ne l’avais pas trouvée, je me serais vautrée dans ma propre tristesse et j’aurais probablement sauté”, avoue la jeune femme.





La chanteuse tente à présent d’être reconnaissante pour chaque petit bonheur de la vie. “Si je sens que je commence à aller mal, je me promène et je me dis ‘je suis reconnaissante, je suis reconnaissante, je suis reconnaissante’, même si je suis d’une humeur de chien”, déclare-t-elle. Katy Perry affirme aller beaucoup mieux à l’heure actuelle. La jeune femme se sent prête à accueillir le fruit de son amour pour Orlando Bloom.