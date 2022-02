“Je ne suis pas un monstre”, l’arnaqueur de Tinder sort du silence après le succès du documentaire Netflix

Shimon Hayut, Arnaqueur israélien

“L’Arnaqueur de Tinder” a fait un véritable carton sur Netflix. Le documentaire retrace le parcours de Shimon Hayut, un Israélien qui se faisait passer pour un riche héritier afin de subtiliser de l’argent à des femmes. Suite au succès de cette diffusion et au buzz médiatique qu’elle a déclenché, l’homme a décidé de briser le silence pour la première fois dans l’émission Inside Edition. “Ces femmes n’ont été ni escroquées, ni menacées”, a-t-il notamment affirmé.





À travers le témoignage de trois victimes, le documentaire “L’Arnaqueur de Tinder” revient sur le parcours de Shimon Hayut, un Israélien qui se faisait passer pour Simon Leviev, le fils du magnat du diamant russo-israélien Lev Leviev, sur Tinder afin de séduire des jeunes femmes et leur soutirer d’énormes sommes d’argent. Après la mobilisation de ces trois victimes et le soutien de journalistes, l’homme a finalement été arrêté en Grèce en juillet 2019, avant d’être extradé en Israël où il a été condamné à 15 mois de prison pour une ancienne affaire de vol et falsification de chèques. Il a finalement été libéré au bout de cinq mois pour bonne conduite.





Shimon Hayut nie les accusations

Mais depuis la diffusion du reportage, le nom de Shimon Hayut est partout: dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans toutes les conversations. L’homme a même été banni de la plateforme Tinder il y a quelques semaines. Face à ce buzz médiatique et aux nombreuses accusations auxquelles il doit faire face, l’homme a finalement décidé de réagir dans l’émission Inside Edition. Il était présent sur le plateau du programme en compagnie de sa petite amie, le mannequin Kate Konlin.





“Ces femmes n’ont été ni escroquées, ni menacées”, a affirmé l’homme de 31 ans au sujet de Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjöholm et Ayleen Charlotte, les trois femmes qui ont témoigné dans le documentaire. Il ajoute qu’il n’a jamais prétendu être le fils d’un diamantaire milliardaire. Shimon Hayut ajoute que sa richesse, il la doit à son activité de businessman et à un investissement lucratif dans les bitcoins en 2011. “Je n’ai pas besoin de vous dire combien ça vaut aujourd’hui.”





Laver sa réputation

Lorsque la journaliste lui a demandé s'il ressentait de la compassion et des regrets vis-à-vis de ces femmes, l’homme a répondu: “Non, je me sens pas mal pour quelque chose que je n’ai pas fait. Je me sens mal pour ce qui m’arrive à moi. Je veux laver mon nom. Je veux dire au monde entier que toutes ces accusations sont fausses.”





Sa petite amie a ensuite pris la parole: “Toute cette histoire est fausse. Il ne m’a rien caché, c’était important pour lui que je sache tout ce qu’il y a à savoir sur lui dès le départ.” Shimon Hayut a conclu cette interview en réaffirmant: “Je ne suis pas un imposteur et je ne suis pas un fraudeur, les gens ne me connaissent pas donc ils ne peuvent pas me juger. Je ne suis pas un monstre.”