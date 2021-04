“Mon grand-père va me manquer”: l’hommage poignant du prince William

Hommage du Prince William

Le prince William a rendu hommage à son grand-père dans un communiqué partagé sur Instagram et accompagné d’une photo inédite du prince Philip et du prince George. Il a salué un “homme extraordinaire” qui “a consacré sa vie à la Reine, à la patrie, à sa famille et au Commonwealth”.





“Je me sens chanceux d’avoir non seulement eu son exemple pour me guider, mais sa présence durable dans ma propre vie d’adulte - à la fois dans les bons moments comme dans les jours les plus difficiles”, a confié William.

Le Prince avait déjà raconté comment la présence apaisante de son grand-père l’a aidé à traverser le moment le plus difficile de sa vie, la disparition de sa mère, la princesse Diana, décédée dans un accident de voiture en 1997, alors qu’il avait 15 ans.





C’est d’ailleurs le prince Philip qui avait convaincu William et son frère, le prince Harry, de marcher derrière le cercueil de leur mère lors de la cérémonie publique de deuil. Philip a déclaré qu’il accompagnerait les jeunes garçons s’ils décidaient de faire cette marche difficile.





Grand-père présent

Le prince Philip était également un arrière-grand-père très présent pour les trois enfants de William. Le palais de Kensington a d’ailleurs partagé une photo prise par Kate Middleton sur laquelle on peut le voir partager un moment privilégié avec son arrière-petit-fils, le prince George.





“Je serai toujours reconnaissant que ma femme ait eu tant d’années pour apprendre à connaître mon grand-père et pour la gentillesse qu’il lui a témoignée”, a ajouté le prince William dans son communiqué. “Je ne considérerai jamais comme acquis les souvenirs particuliers que mes enfants garderont toujours de leur arrière-grand-père venant les chercher dans sa calèche”, a-t-il poursuivi, avant de souligner le “sens contagieux de l’aventure” et le “sens de l’humour espiègle” de son grand-père.





Enfin, William a salué le sens du devoir de Philip, qu’il a accompli dans l’ombre de la reine Elizabeth II pendant 73 ans. “Mon grand-père était un homme extraordinaire et faisait partie d’une génération extraordinaire”, a-t-il déclaré. “Catherine et moi continuerons à faire ce qu’il aurait voulu et à soutenir la Reine dans les années à venir. Mon grand-père va me manquer, mais je sais qu’il aurait voulu que nous nous attelions à la tâche”.





Samedi, Harry et William suivront à pied le cercueil de leur grand-père jusqu’à la chapelle St George du château de Windsor où aura lieu la cérémonie. En raison de la crise sanitaire, les obsèques se tiendront en comité restreint, seules 30 personnes pouvant y assister.