“Si vous êtes au lit du matin au soir, vous êtes mort!”: le message puissant de Bernard Tapie

Bernard Tapie parle de sa maladie

Lundi soir, Bernard Tapie, qui participait au concours d’éloquence des avocats du barreau de Paris, a évoqué sa maladie, lançant un message puissant aux malades. Les rumeurs sur l’état de santé de Bernard Tapie étaient particulièrement inquiétantes ces derniers jours.





Et pour cause, la chaîne L’Equipe annonçait sa mort par erreur dans un bandeau “Breaking News” avant de le retirer et de présenter ses excuses. “Je ne suis pas au mieux, mais ils semblent pressés. Il faudra encore attendre”, avait alors réagi Tapie dans La Provence. L’ancien homme d’affaires souffre d’un double cancer à l’œsophage et à l’estomac depuis près de trois ans.





Ce lundi 7 septembre, il prenait part au concours d’éloquence des avocats du barreau de Paris. Une première réapparition publique depuis les rumeurs sur son décès.





“Si vous êtes au lit du matin au soir, vous êtes mort!”





Bernard Tapie a profité de l’instant pour envoyer un message fort aux personnes malades. “Contrairement à ce que l’on dit, le moral, etc...