Le clin d'œil de Britney Spears à son ex Justin Timberlake

Britney Spears et son ex Justin Timberlake

Confinée, la chanteuse a passé le temps en se filmant en train de danser... sur une chanson de son ex.

Britney Spears ne sait plus quoi faire pour lutter contre l’ennui. Ce mercredi 15 avril sur Instagram, la chanteuse a publié une vidéo d’elle en train de danser sur sa terrasse sur le dernier titre de Justin Timberlake, “Filthy”. “Voilà ma version de Snapchat ou TikTok ou peu importe ce qui est supposé être cool aujourd’hui! Comme vous pouvez le voir, je ne danse pas vraiment les gars... Je m’ennuie juste terriblement”, a-t-elle écrit avant d’adresser un message à son ex: “PS: je sais que nous avons eu une des plus grosses ruptures du monde il y a 20 ans... Mais hey, ce mec est un génie! Super chanson JT!”





Un clin d'œil auquel Justin Timberlake a répondu avec un émoji mort de rire publié dans les commentaires.





Britney Spears et Justin Timberlake se sont rencontrés sur le plateau du Mickey Mouse Club alors qu’ils n’avaient que de 12 ans. Plus tard, ils ont formé l’un des couples phares du début des années 2000. Aujourd'hui encore, on ignore les raisons de leur rupture, survenue en 2002, bien que Justin Timberlake avait laissé sous-entendre que Britney l’avait trompé dans sa chanson “Cry Me A River”.





Après leur séparation, Britney Spears s’est mariée avec Kevin Federline, avec qui elle a eu deux enfants, avant de divorcer en 2007. Elle sort aujourd'hui avec le mannequin Sam Asghari. Justin Timberlake a quant à lui épousé l’actrice Jessica Biel avec qui il a eu un fils.