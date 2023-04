Le mariage « est difficile » : Michelle Obama évoque son union avec Barack Obama

Invitée hier jeudi, de l’émission « CBS Mornings », Michelle Obama est revenue sur les remarques faites sur son mariage l’année dernière. En effet, l’ex-première dame indiquait que pendant 10 ans, elle « ne pouvait pas supporter » son mari. Pour Michelle Obama , ses propos prouvent bien que le mariage "est difficile". Mais il y a eu des moments « formidables »..





« Nous sommes mariés depuis 30 ans. Si je me disputais avec lui pendant 10 ans et que nous avions passé 20 ans formidables, c'est une chance » a déclaré l’ex-première dame. Elle en a profité pour donner des conseils aux jeunes couples.





Faire des compromis





« De nos jours, le mariage concerne davantage la robe, les robes, la demande en mariage, la lune de miel et tout ce qui l’entoure. Et les jeunes ne sont pas prêts pour le vrai mariage. Beaucoup de jeunes abandonnent le mariage pour des choses qui ne sont qu’une partie de l’engagement. Il nous incombe (aux gens qui ont réussi leur mariage) d’être vraiment honnêtes sur le fait que s’engager à être avec quelqu’un signifie que vous faites des compromis et que les compromis ne sont pas toujours amusants » a-t-elle déclaré. Michelle Obama a été « First Lady » des Etats-Unis de 2009 à 2017.